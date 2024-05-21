Уже в эту субботу в Новосибирске зажгутся «Огни Сибири»

25 мая в Новосибирске пройдет Всероссийский фестиваль огненного шоу «Огни Сибири». Шоу-программа с ярким Гала-концертом состоится на Михайловской набережной.

В рамках мероприятия запланировано сразу несколько интересных мастер-классов, а также розыгрыши ценных призов и куча других развлечений ждут всех гостей.

В программе:

18.00-19.30 – открытые мастер-классы для тех, кто хочет попробовать себя в направлении предметных манипуляций (пои, веера, дабл-стаффы, стаффы, хупы, жонглирование)

19.30-21.15 – выступления популярных новосибирских музыкальных групп и ди-джеев

21.15-21.30 – проведение розыгрышей для зрителей

21.30-23.30 – огненный гала-концерт

Посетить мастер-классы и принять в них участие можно абсолютно бесплатно

В этот день организаторы просят оставить своих домашних животных дома, так как громкие звуки могут сильно их напугать.

Проект «Огни Сибири» реализуется при поддержке Росмолодёжь. Гранты

Всё самое интересное будет проходить на Михайловской набережной у главной сцены.

Возрастное ограничение 6+