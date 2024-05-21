В ночном ДТП на улице Фрунзе в Новосибирске пострадали 4 человека

В Новосибирске водитель без прав спровоцировал ДТП.

В ночь на вторник, 21 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. По информации Госавтоинспекции региона, водитель ВАЗ-2115, лишенный прав, столкнулся с движущимся в том же направлении Subaru Forester на улице Фрунзе, напротив дома №67, затем врезался в световую опору.

Среди пострадавших оказались водитель ВАЗа и трое его пассажиров, из которых двое являются несовершеннолетними. Все четверо были госпитализированы. Инспекторы ДПС возбудили административное дело против водителя ВАЗ-2115 по четырем статьям КоАП РФ. Расследование продолжается.