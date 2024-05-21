В Новосибирске 10 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

В Новосибирске пропал 83-летний мужчина с карими глазами.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Первомайском районе Новосибирска пропал 83-летний Анатолий Троян.

Сообщается, что 11 мая 2024 года он ушел в неизвестном направлении. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176-178 см, нормального телосложения, волосы серые, глаза карие.

Одежда: сине-голубая рубашка в клетку, темно-серые джинсы, черные туфли.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что мэрия Новосибирска выплатит по 100 тысяч рублей каждой семье из дома с трещинами.