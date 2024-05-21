В Новосибирске ночью на дороге загорелся автомобиль

Ночью в Новосибирске на дороге загорелся автомобиль.

В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео, на кадры которого попал пылающий ВАЗ-2110.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел 21 мая ночью на улице Дмитрия Шмонина.

Автор написал, что машина загорелась в тот момент, когда ее пыталась завести девушка.

Официальной информации об этом инциденте нет. Пользователи в комментариях написали, что машина загорелась не 21 мая, а раньше.

Напомним, что в Новосибирской области в ДТП с иномаркой погиб пенсионер.