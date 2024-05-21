В Новосибирске ограничат движение транспорта в трех районах города

В Новосибирске будут введены ограничения на движение транспорта в трех районах города.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в трех районах Новосибирска ограничат движение автомобилей.

Ограничения связаны с ремонтом теплосетей, который проведет ООО «НТСК».

В период с 27 по 31 мая на Комсомольском проспекте в районе дома № 20 проезжую часть сузят до 3,5 метра. Также в этот период на улице Трикотажной около дома № 35а на Народной улице проезжую часть сократят до 4,5 метра.

Помимо этого, с 27 мая по 7 июня участок улицы Пожарского возле частного дома № 9 будет полностью закрыт для проезда автомобилей.

Напомним, что в Новосибирске восстанавливают изношенный асфальт на дорогах.