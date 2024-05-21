В Новосибирске парень переплыл огромную лужу после мощного ливня с градом

В Новосибирске заметили парня, который переплывал огромную лужу после ливня с градом.

В Новосибирске 20 мая около 15:40 резко начался сильный ливень с градом.

В результате погодных явлений в городе упало 12 деревьев, также ветер снес шифер с крыши на улице Добролюбова, а некоторые участки дорог были полностью затоплены.

Так, очевидцы заметили молодого человека, который пытался перейти через дорогу, но по пояс оказался в воде. Не растерявшись, он решил переплыть огромную лужу, чтобы добраться до нужного ему места.

Напомним, что мэрия Новосибирска рассказала о последствиях прошедшего града в городе.