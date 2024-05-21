В Новосибирске рассказали, как уберечь грядки во время заморозков

В Новосибирске кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась с «АиФ-Новосибирск» советами по защите грядок и саженцев от заморозков.

Она отметила, что некоторые садоводы уже посадили лук, морковь и чеснок, которые не страшны заморозкам. Однако Шубина подчеркнула, что для помидоров, перцев и огурцов еще рано для высадки как в открытый грунт, так и в теплицу. Она рекомендует дождаться стабильного тепла, прежде чем начинать высадку рассады.

Людмила Шубина также отметила, что каждый овощ имеет свой оптимальный срок высадки, например, помидоры рекомендуется высаживать в теплицы после 15-20 мая и в открытый грунт – после 5-10 июня, чтобы избежать заморозков.

Если кто-то уже высадил розы или другие растения, Шубина советует использовать пятилитровые бутыли без дна или нетканный укрывной материал для создания мини-теплицы и защиты растений от возможных заморозков.

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