В Новосибирске рассказали о ходе строительства Восточного обхода

Строительство Восточного обхода идет хорошими темпами, такую оценку дал комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Сегодня на заседании транспортного комитета регионального парламента заместитель начальника Федерального казённого учреждения «Сибуправтодор» Юрий Симонов представил информацию о строительстве Восточного обхода города Новосибирска. Длина всей трассы предварительно составит около 84 км. В настоящее время реализуется первый этап протяжённостью 20 км. На этот, первый этап распоряжением Правительства Российской Федерации предусмотрено финансирование в 2024–2026 годах в размере 4 млрд 434 млн руб., в том числе в 2024 году 731 млн руб.

Восточный обход, как и Северный, строится под первую В категорию с цементобетонным покрытием, в основании дорожной одежды применяется 22 см слоя из песка, укрепленного цементом. В настоящее время уже устроено бетонное покрытие на площади более 120 тысячи м2, установлено 25 км барьерного ограждения, смонтировано 404 опоры освещения. Финишировали работы на четырех путепроводах и одному мосту.

«Мы были на объекте и видели, что работы организованы на хорошем уровне», – высказался депутат Владимир Анисимов.

Подрядные организации нацелены на выполнение дополнительных работ сверх объема, обозначенного финансированием, подтвердил докладчик. Сегодня на объекте трудятся порядка 90 человек и 60 единиц техники. Задействован как «Новосибирскавтодор», так и небольшие организации, субъекты малого предпринимательства. Как сказал Юрий Симонов, объект масштабный.

«На каком отрезке пути уже завершены работы?» – попросил конкретизировать депутат Александр Петрович Козлов. «С Гусинобродского тракта, условно говоря, до населенного пункта Ремесленный – дороги, которая соединяет Новолуговое и Ремесленный. То есть от транспортной развязки до транспортной развязки», – ответил Юрий Симонов.

По словам замначальника «Сибуправтодора», параллельно со строительством первого этапа Восточного обхода идут проектно-изыскательские работы на следующих этапах. Это трассы с выходом на Северный обход и на Чуйский тракт. В 2028-2030 году, заверил Юрий Симонов, при наличии финансирования начнутся работы по реализации следующих этапов Восточного обхода Новосибирска.

О строительстве развязки на аэропорт Толмачево спросил депутат Александр Барсуков. По словам Юрия Симонова, «разработана проектно-сметная документация по расширению существующей автодороги с обходом населенного пункта до кольца Толмачево. Условно говоря, со стороны Омска, со стороны Северного обхода. Плюс устройство транспортных развязок в районе ПЛП, терминала «Почты России». Ведутся работы по утверждению этого проекта».

«Новосибирск – третий город России как по населению, так и по площади, – напомнил Александр Барсуков. – С Восточным обходом затянули. Южный обход – тоже темный лес. Выход с Толмачево, развязка на мощнейший логистический центр вызывают вопросы. Мы с отставанием идем, по сравнению с другими регионами! Хотел бы обратить внимание на необходимость усиления этой работы».

Комитет принял информацию к сведению. Председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко подчеркнул: «Прогресс определяется цифрами, которые мы услышали сегодня. Как сказал заместитель руководителя «Сибуправтодора», за 2024-2025 годы работы по строительству первой очереди Восточного обхода будут в большей части выполнены, завершение проекта планируется в 2026 году».