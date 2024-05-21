В Новосибирске стартовало производство мини-компьютеров, в которых используются отечественные компоненты.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в регионе запустили производство мини-компьютеров и импортозамещающих плат. Они не имеют аналогов в России и были разработаны для достижения технологического суверенитета страны.

«Инноваторы занимаются разработкой и производством одноплатных компьютеров на отечественных процессорах размером с банковскую карту или жесткий диск, которые обладают широким потенциалом использования. В этом году запустили в Новосибирске высокотехнологичное производство Arduino-совместимых плат на отечественном микроконтроллере» — пишет пресс-служба.

Одноплатные компьютеры на отечественных процессорах могут использоваться в различных областях: от автоматизации промышленного производства и создания измерительной техники до разработки систем «умного» дома, мобильных устройств, гаджетов, бытовой техники, медицинского мониторинга и даже слежения за скотом в животноводстве.

Новосибирские инженеры разработали платы, которые совместимы с Arduino. С помощью этих электронных компонентов даже подросток сможет создать, например, робота, который будет распознавать голосовые команды.

Также система позволяет быстро и легко обучать программированию и схемотехнике в школах.

Напомним, что в Новосибирской области хотят построить 135 новых объектов водоснабжения.