В Новосибирске увеличилось количество случаев телефонного мошенничества

Новосибирцы стали чаще сталкиваться с телефонным мошенничеством.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского», в области за год увеличилось количество людей, которые пострадали от телефонных мошенников.

По словам специалистов, мошенники чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов либо сотрудниками справочно-информационных сервисов.

С января по март 2024 года доля инцидентов с телефонным мошенничеством в России выросла в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Также в начале этого года новосибирцы стали получать дипфейки — жителям региона поступали аудиосообщения якобы от знакомых, коллег и других с просьбой оказать финансовую помощь.

Напомним, что в прокуратуре обнаружили конфликт интересов в мэрии Новосибирска.