В Новосибирске возможно потепление до +36 градусов

В Новосибирске ожидается значительное повышение температуры воздуха до +36 градусов.

По данным синоптиков, в июне 2024 года в Новосибирске ожидается потепление до +36 градусов.

Сайт Meteonova сообщает, что в начале июня, 6 числа, температура воздуха поднимется до +32 градусов и будет держаться три дня. Кроме того, в конце месяца, с 28 июня по 1 июля, возможно повторение такого потепления.

На сайте «У зонта» также предупреждают о жаркой погоде в Новосибирске с 4 по 8 июня. Затем ожидается похолодание, и днем 10 июня температура может упасть до +15 градусов.

По прогнозам сайта RusMeteo, в Новосибирске 3 июня ожидается жаркая погода: температура воздуха поднимется до +33 градусов. К 7 июня температура может достигнуть +36 градусов, но возможны кратковременные дожди. 9 июня будет понижение до +24 градусов. В последующие дни дневные температуры будут колебаться в пределах +16 — +26 градусов.

Напомним, что синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на 21–24 мая.