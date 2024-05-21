В Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из ружья в дверь соседа

Новосибирца, который стрелял в дверь соседа, задержали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов в региональном центре задержали 50-летнего мужчину, который стрелял из ружья в дверь своего соседа. Полицейские обнаружили у него в квартире различное оружие, более 180 патронов, три банки пороха и более 170 пустых гильз.

В полицию обратился потерпевший, который сообщил, что его сосед выстрелил в дверь, проделав в ней две дыры.

В данный момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

«В настоящее время гражданин привлечен к административной ответственности по статье ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и помещен в спецприемник», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске увеличилось количество случаев телефонного мошенничества.