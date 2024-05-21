В Новосибирской области хотят построить 135 новых объектов водоснабжения

В Новосибирской области планируют построить 135 объектов водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в регионе запланировано строительство 135 новых объектов водоснабжения. Это скважины, водопроводы и станции водоочистки.

До 2026 года в рамках программы «Чистая вода» планируется строительство 135 объектов водоснабжения и водоотведения в области.

Благодаря финансированию из областного бюджета продолжается строительство и модернизация систем водоснабжения в городах и селах региона.

«В этом году запланировано строительство и реконструкция 25 водозаборных скважин, 42 объектов водопроводных сетей, также начнется строительство масштабных комплексов в Барабинске, Чанах, Каргате», — рассказал и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Всего до 2026 года предполагается построить 135 объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, будут выделены средства на разработку проектной документации для 55 объектов водоснабжения.

В 2024 году планируется начать строительство и реконструкцию нескольких крупных объектов, связанных с водоснабжением.

В частности, в городе Барабинске будут построены водозаборные скважины и станция водоподготовки. В городе Каргат также появятся групповой водозабор и станции водоподготовки.

Кроме того, планируется реконструировать водовод от насосно-фильтровальной станции поселка Новояркуль до рабочего поселка Чаны и многое другое.

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