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проиcшествия

В Новосибирской области в ДТП с иномаркой погиб пенсионер

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирской области в результате ДТП погиб пенсионер.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, в Чулыме в Новосибирской области произошла смертельная авария.

Трагедия произошла в понедельник, 20 мая. Около дома №34 на Элеваторной улице 62-летний мужчина на Toyota Rav4 выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением и врезался в Nissan AD, за рулем которого находился 68-летний мужчина.

В результате ДТП пенсионер скончался. 38-летнего пассажира Nissan госпитализировали в больницу. У него сломана рука. В аварии пострадал и водитель Toyota — перелом бедра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирской области разбилась фура.

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Нина Раневская
Журналист

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