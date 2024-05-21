В Новосибирской области в ДТП с иномаркой погиб пенсионер

В Новосибирской области в результате ДТП погиб пенсионер.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, в Чулыме в Новосибирской области произошла смертельная авария.

Трагедия произошла в понедельник, 20 мая. Около дома №34 на Элеваторной улице 62-летний мужчина на Toyota Rav4 выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением и врезался в Nissan AD, за рулем которого находился 68-летний мужчина.

В результате ДТП пенсионер скончался. 38-летнего пассажира Nissan госпитализировали в больницу. У него сломана рука. В аварии пострадал и водитель Toyota — перелом бедра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирской области разбилась фура.