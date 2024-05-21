Ветеран СВО из Новосибирска обратился к Путину из-за невыплат после тяжелого ранения

Жителю Новосибирской области не выплатили 3 миллиона рублей за ранение на СВО.

Ветеран СВО из Новосибирской области Тихон Седов обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину из-за невыплат после тяжелого ранения. Травму он получил в 2022 году — после миномётного обстрела у Седова не хватает части черепа. Врачи установили ему пластину.

«С момента получения ранения и по сей день я не могу получить положенные мне выплаты», — говорится в обращении.

Седов рассказал корреспонденту Сиб.фм, что единовременную выплату он не может получить, так как, по его словам, воинская часть не правильно оформила документы.

«По выписке из приказа командира я уволен как пенсионер, по достижению предельного возраста», — утверждает Тихон Седов, прислав документы, в которых действительно написано, что он уволен с военной службы из-за возраста. Однако мужчине всего 28 лет.

На протяжении года сибиряк продолжал обращаться в военкомат, но выплаты так и не получил.

«В третий раз пришёл правильный ответ из части, где подтвердили, что я получил ранение, но в выплате опять же мне отказали, ссылаясь на 1 приказ, что я пенсионер», — рассказал он.



Редакция Сиб.фм направила запрос в министерство труда и социального развития Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что Седов получил выплату от региона.



«Денежные средства перечислены на лицевой счет Седова Т.К. в полном объеме в установленные законодательством сроки», — ответили в министерстве, ссылаясь постановление правительства региона от 13 апреля 2022 «Об оказании единовременной помощи участникам СВО, получившим увечье».



Тихон пояснил, что выплату за ранение он получил только от Новосибирской области — 1 миллион рублей, но еще 3 млн, положенных по страховой выплате, нет.



«Мы с юристом отправили запрос в прокуратуру и в войсковую часть на имя командира», — добавил он.

Напомним, Седов уже обращался за помощью к губернатору Новосибирской области. Андрея Травникова он просил помочь получить социальные льготы.