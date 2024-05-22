42 новосибирца обвиняются в мошенничестве в салонах сотовой связи

42 жителя Новосибирска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в салонах сотовой связи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, заместитель прокурора региона Александр Рудь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42 жителей области. Их обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с мая по август 2020 года обвиняемые оформляли на третьих лиц кредитные договоры для покупки дорогих электронных устройств в салонах сотовой связи Новосибирска и Бердска, а также оформляли кредитные карты. После они перепродавали эти товары.

Два руководителя преступной группы привлекли к данной деятельности более 40 человек. У каждого из них была своя роль.

«Работники магазинов сотовой связи занимались непосредственно оформлением документов на получение кредитов. Другие участники занимались подделкой копий документов и поиском подставных лиц, которые участвовали в оформлении договоров. Кроме того, один из обвиняемых, являясь бывшим риелтором, использовал сканы документов клиентов агентства недвижимости. Впоследствии в копиях паспортов производилась замена фотографий и по ним оформлялись договоры потребительского кредита и выдавались кредитные карты. Таким образом участники организованной группы совершили 82 преступления», — пишет пресс-служба.

Таким образом, они нанесли ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в Бердский городской суд.

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