Александр Аксёненко: штрафы за некачественные коммунальные услуги увеличат

Во вторник Госдума РФ утвердила увеличение размера соответствующих административных взысканий в 10 раз. Кого, за что и когда будут штрафовать – рассказал федеральный депутат из фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко.

«Рассмотрение этого законопроекта растянулось на год. После первого чтения поправки в КоАП отложили из-за санкционного давления на экономику нашей страны. Однако после прокатившихся по всей стране зимних аварий стало очевидно, что качество предоставляемых гражданам России коммунальных услуг важнее и причин для отсрочок быть не должно. Поэтому мы снова вернулись к рассмотрению этого вопроса и оперативно рассмотрели повышение соответствующих штрафов во втором и третьем чтениях», –прокомментировал решение законодателей депутат из Новосибирска Александр Аксёненко.

Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ уже неоднократно отмечал, что существующие на сегодняшний день суммы штрафов в коридоре 5-10 тысяч рублей для организации и 500 рублей для должностного лица, причём как за первичное, так и за повторное нарушение, вовсе не мотивируют ресурсоснабжающие организации строго следить за качеством предоставляемых населению услуг. Кроме того, размер штрафов в этой сфере не индексировался с 2007 года.

21 мая федеральные парламентарии утвердили в третьем чтении ужесточение контроля над ЖКУ. Обновлённый КоАП предусматривает прогрессивную шкалу штрафов – за первичное нарушение 30-50 тысяч рублей для организаций, а для должностных лиц 5-10 тысяч, за повторное – 50-100 тысяч и 10-30 тысяч, соответственно.

«Замечу, что нынешний рост размера штрафов коснётся только ресурсоснабжающих организаций (РСО) и не затронет нарушения со стороны управляющих компаний (УК). По мнению разработчиков законопроекта, для УК и так действуют высокие штрафы за нарушение лицензионных требований», – сообщил новосибирский депутат Госдумы, объясняя внесённые в КоАП поправки.

Народный избранник из Новосибирской области также добавил, что помимо штрафа для поставщиков энергии жители могут потребовать у них перерасчёта за период некачественного оказания коммунальных услуг.

Ранее, во время утверждения состава нового Правительства РФ, Александр Аксёненко вновь обратил внимание федерального Минстроя в лице его главы Ирэка Файзуллина на необходимость провести во всех регионах страны аудит состояния коммунальных сетей, а также усилить контроль над инвестиционными программами «ресурсников», объёмами и качеством перекладки сетей.

Ирэк Файзуллин заверил парламентария из фракции СРЗП, что контроль над средствами граждан в сфере ЖКХ будет усилен, а работу региональных операторов по капремонту предполагается пересмотреть и донастроить.