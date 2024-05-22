Мероприятия для жителей Новосибирской области в честь Дня российского предпринимательства

24 мая в ГПНТБ и на площади Пименова состоятся праздничная ярмарка региональных производителей «Новосибирь» и Ярмарка вакансий для соискателей.

День российского предпринимательства – профессиональный праздник, введённый Указом Президента РФ в 2007 году. Отмечается в России 26 мая.

Это молодой праздник, который нацелен показать важность среднего и малого бизнеса для экономики государства

Ежегодно «ОПОРА РОССИИ» как крупнейшее бизнес-объединение организует масштабные мероприятия для предпринимателей и жителей регионов.

24 мая 2024 года состоится два крупных мероприятия в одной локации – ГПНТБ СО РАН и площадь Пименова, куда приглашаем всех жителей и гостей города!

Подробнее рассказываем о каждом.

Ежегодная выставка-ярмарка «Новосибирь».

Знаете ли вы, что производят в Новосибирской области?

24 мая, с 10 до 17 часов региональные производители ждут всех жителей и гостей Новосибирска на ежегодной ярмарке «Новосибирь», которая пройдет на площади Пименова (у ГПНТБ) и представит более 60 новосибирских производителей и фермеров и более 1000 наименований продукции.

Ярмарка организована Минпромторгом Новосибирской области и Новосибирской «ОПОРОЙ РОССИИ».

В программе:

Возможность увидеть и приобрести продукты питания, которые производят в регионе

Знакомство с новосибирскими брендами одежды

Детские развлечения – сахарная вата, мастер-класс для дошколят

Игровая площадка, приспособленная для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, произведенная новосибирским заводом тактильного оборудования

Взрослые смогут пройти процедуру биомониторинга и ознакомиться с линейкой БАДов от местных производителей

И это еще не все:

Новосибирские строители покажут, как выглядит дом и баня, которые можно возвести на своем участке всего за один день

Ремесленники представят сувениры Новосибирской области

Участники узнают, где можно отдохнуть в родном регионе

Диджей, музыка и хорошее настроение

Все это, и многое другое, ждёт вас. Приходи и выбирай свое!

Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

Если Вы хотите найти новую работу и изучить предложения на рынке труда, ждем Вас 24 мая с 10.00 до 14.00, ул. Восход, 15 (ГПНТБ, 2 этаж).

На мероприятии будут представлены более 45 работодателей из разных отраслей и более 100 различных вакансий.

Если Вы в поиске работы мечты, то это отличная возможность заранее познакомиться с компанией, в которую Вы захотите пойти работать.

Ярмарка объединит работодателей из разных сфер: индустрия гостеприимства, услуг, кредитно-финансовые организации, производители, консалтинговые компании, торговые организации, работу в которых смогут найти соискатели с разным опытом, образованием и предпочтениями.

У участников будет уникальная возможность получить консультацию от профориентологов и определиться с профессией, которая подходи, а также получить консультации по правильному составлению резюме и подготовке к собеседованию.

Программа мероприятия:

10.00 – 10.15 – Церемония открытия ярмарки вакансий

10.15 – 12.00 – Выступление работодателей с информацией о своей компании

10.15 – 14.00 – Личное знакомство с работодателями, заполнение анкет для прохождения собеседования, непосредственное прохождение собеседования.

Найди работу мечты в праздничной обстановке!