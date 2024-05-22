Министр ЖКХ НСО Архипов не смог обжаловать постановление об административной ответственности

Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области, не смог обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности.

В 2023 году заместитель Управления Федерального казначейства в Новосибирской области привлек министра ЖКХ и энергетики области Дениса Архипова к административной ответственности за нарушение порядка условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по факту недостижения результатов использования субсидии в размере 490 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в Венгеровском, Ордынском и Маслянинском районах области.

На момент совершения правонарушения ни один из этих объектов водоснабжения не был запущен. И даже сейчас один из трех объектов в Ордынском районе не сдан.

Денис Архипов неоднократно обращался в суд, чтобы оспорить данное решение.

20 мая Октябрьский районный суд Новосибирска оставил постановление о привлечении министра к административной ответственности без изменения.

Решение в законную силу не вступило.

Напомним, что суд не стал отстранять от должности арестованного министра ЖКХ Новосибирской области Архипова.