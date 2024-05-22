НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» поддерживает объективное изучение факторов, влияющих на цену квадратного метра жилья

Исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина, а также представители компаний-членов Союза приняли участие в круглом столе на тему «Жилищное строительство и рынок жилья: качество, объем, стоимость как условия развития». Мероприятие на базе Общественной палаты РФ организовали Комиссия палаты по ЖКХ, строительству и дорогам и Экспертный совет по детенизации (обелению) экономики при Комитете Государственной Думы по экономической политике.

Круглый стол модерировали заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов и председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба. В мероприятии также принял активное участие заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.

На круглом столе присутствовали более 250 экспертов. С докладами выступили заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владимир Смбатян, заместитель директора Департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Евгений Мухин, вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, вице-президент Российского союза строителей по работе в СФО Максим Федорченко, заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Курдин, руководитель Центра исследования конкуренции и экономики Сибирского института управления – филиала СИУ РАНХиГС Ирина Князева и другие.

«Цель мероприятия – выяснить объективные причины, послужившие драйверами существенного роста цен на жилье за последние 5 лет, — подчеркнул Артем Кирьянов. – Гражданское общество должно владеть проверенной информацией, касающейся удовлетворения базового, гарантированного Конституцией России права на жилище».

О результатах исследования по теме круглого стола доложил исполнительный директор аналитической компании «СМ Про» Евгений Высоцкий. Он отметил: «Новое российское жилье – это уже не цемент и кирпич, то есть не строительные материалы. Это прежде всего затраты, не связанные со стоимостью строительно-монтажных работ и строительными ресурсами. 54% затрат – так называемые «прочие затраты» (стоимость земли, коммуникаций и пр.). Еще 5 лет назад доля данных факторов составляла 32%, 10 лет назад – 23%. Сейчас доля строительных материальных затрат, включая стоимость материалов, деталей и конструкций, снизилась в 1,7 раза с 45 до 27%».

«СОЮЗЦЕМЕНТ» открыт для диалога о роли стоимости цемента в стоимости жилья. По данным Минпромторга России на 2022 год, доля цемента в строительно-монтажных работах составила 3,5%, в итоговой цене 1 квадратного метра жилья на первичном рынке – 1,8%. Исследование ООО «СМ Про» демонстрирует, что эти доли в 2023 году дополнительно сократились. Таким образом, стоимость цемента не может служить причиной роста стоимости жилья, — комментирует исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина. – Поддерживаем позицию экспертов – участников круглого стола о необходимости объективной оценки факторов, влияющих на стоимость жилой недвижимости».

По итогам круглого стола принято решение рассмотреть возможность направить в Правительство РФ предложение о создании временной комиссии при Правительстве России или Минстрое России из представителей министерств и общественных объединений по контролю за ценами на жилье и определению реальных причин их роста.