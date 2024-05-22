Новосибирские депутаты обсудили строительство пожарного депо возле «Сибирь-Арены»

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области обратили внимание, что разговоры об этом ведутся уже несколько лет, но всё ещё нет даже проекта пожарной части.

На заседании комитета регионального парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению депутаты заслушали отчёт об исполнении региональной госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» за 2023 год.

С докладом перед парламентариями выступил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. В частности, он рассказал о развитии сети пожарных депо на территории Новосибирской области. По информации и.о. министра, запланировано проектирование трёх пожарных депо: в Кировском районе Новосибирска – на улице Немировича-Данченко – для прикрытия новой многофункциональной ледовой арены; в Барышевском сельсовете – для прикрытия Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек; в рабочем посёлке Кольцово – для прикрытия строящегося Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Именно к будущему пожарному депо рядом с «Сибирь-Ареной», которое должно также обслуживать прилегающий жилой микрорайон, у депутатов возникло множество вопросов. Ведь изначально речь шла о том, что проектирование будет завершено еще в 2021 году, а в 2022-м начнётся уже строительство депо. «Мы про проектирование этого депо слышим уже несколько лет, – подчеркнул заместитель председателя комитета Евгений Смышляев. – Что мешало в последние годы, и каковы реальные сроки строительства? Мы шесть лет уже обсуждаем, и из года в год включаем в программу вопрос проектирования».

Евгений Назаров ответил, что этот вопрос впервые поднимался в 2020 году. «Заказчиком является Министерство строительства», – пояснил и.о. министра ЖКХ и энергетики региона. Как уточнила заместитель начальника управления строительного комплекса Минстроя Новосибирской области Елена Чурина, «проектировщики в очередной раз опять не выполнили свои обязательства, и 20 февраля 2024 года было получено отрицательное заключение экспертизы ввиду низкого качества подготовки проектно-сметной документации». По информации Елены Чуриной, 15 апреля был заключён новый государственный контракт с новым исполнителем-проектировщиком.

И.о. министра Евгений Назаров добавил, что прошлые проекты пожарного депо, выставленные на торги, предполагали только проектно-сметную документацию (ПСД), а последний вариант таков, что и ПСД, и строительно-монтажные работы будет выполнять один подрядчик.

«У нас в Новосибирске проблема со станцией метро «Спортивная», с другими объектами. У нас не осталось проектировщиков в городе? – продолжил Евгений Смышляев. – У нас же существуют «чёрные списки» лиц, которые недобросовестно исполняют контракты, обязанности? Как-то же это возможно на больший контроль ставить? Потому что это бюджетные денежные средства всё-таки». Евгений Назаров ответил: «черные списки» есть, но 44-й Федеральный закон гласит, что все участники, допущенные к торгам, имеют право в них участвовать.

Председатель комитета Игорь Умербаев резюмировал, что будут направлены запросы в профильные министерства регионального Правительства – в МинЖКХ и энергетики, в Минстрой: «Сформируем вопросы, получим ответы, и будем разбираться, насколько это объективная проблема, или там присутствуют субъективные факторы, которые тормозят процесс, – отметил глава комитета. – Потому что, действительно, 44-й Федеральный закон зачастую усложняет работу в том случае, если появляются недобросовестные участники торгов. Тем не менее, все работают по этому закону, но где-то процесс идёт, а где-то останавливается. Будем разбираться в ситуации».