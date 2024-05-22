Новосибирцев предупредили о взрывах в Кольцово

Жителей Новосибирска предупредили о возможных взрывах в Кольцово.

В Новосибирской области на полигоне в рабочем поселке Кольцово будут проведены работы по обезвреживанию взрывоопасных и неразорвавшихся предметов.

Опасность, которую представляют взрывоопасные предметы, будет устранена путем их подрыва на месте обнаружения.

Очистка территории будет проводиться с 20 по 24 мая. Традиционно такие мероприятия проходят дважды в год — перед началом летнего и зимнего периодов обучения. Это необходимо для обеспечения безопасности во время полевых занятий.

Администрация просит жителей не волноваться из-за взрывов и не посещать леса, расположенные вблизи полигона.

Напомним, что в Новосибирске объяснили, почему затопило дороги после ливня.