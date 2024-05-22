Новый Устав позволит Новосибирской федерации футбола продолжить эффективную работу

В Новосибирской областной федерации футбола утвердили обновленный Устав. Документ был поддержан большинством голосов на внеочередной конференции, состоявшейся 20 мая. Также на встрече подвели промежуточные итоги работы организации за последние полгода и затронули вопрос строительства в Новосибирске нового стадиона.

Устав региональной общественной организации необходимо было привести в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Все изменения предварительно подготовила специально сформированная рабочая группа и согласовала с РФС. Документ позволит федерации и далее продуктивно вести деятельность и достигать поставленных целей.

Новой командой областной федерации за последние полгода проведено 15 футбольных турниров, участниками которых стали более пяти тысяч детей разных возрастов. Растет и число зрителей онлайн-трансляций матчей (свыше трех тысяч просмотров). В рамках проекта РФС «Футбол в школе» организовано 49 мастер-классов. Исполнительный директор НОФФ Артем Роговский поблагодарил делегатов из районов области за содействие развитию футбола, а также наградил дипломами победителей и призеров регионального этапа конкурса «Россия – футбольная страна».

Президент Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран отметил большую организационную работу, проделанную командой федерации за последнее время, и коснулся вопроса строительства нового стадиона.

– Одна из важнейших задач федерации – строительство нового футбольного стадиона в Новосибирске. В настоящее время проведены переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определен финансовый партнер и подбирается подрядчик строительства арены. Самым сложным остается вопрос с местом возведения стадиона – рассмотрев порядка шести различных площадок, пришли к выводу, что наилучшим вариантом с точки зрения транспортной доступности и всей спортивной инфраструктуры будет место рядом с новым ледовым дворцом спорта, определенное утвержденным Генеральным планом развития города.