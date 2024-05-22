Под Новосибирском продают дом с камином и сауной почти за 30 млн рублей

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж с камином и сауной.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести двухэтажный коттедж в поселке Восход Новосибирской области. За него просят 29 990 000 рублей.

Общая площадь — 266 квадратных метров. Участок — 8,5 соток.

На первом этаже находится гостиная с кухней, камином и выход на террасу. На втором расположены три спальни и балкон. Также есть цокольный этаж с сауной с душевой, овощехранилищем и комнатой для отдыха.

Помимо этого, в доме есть мансарда и гараж с автоматическими воротами.

На самом участке располагается закрытая беседка под барбекю, пруд и хвойные и фруктовые деревья.

Напомним, что в Новосибирске и области за месяц потратили 10,2 млрд рублей на квартиры в новостройках.