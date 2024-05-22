Пользователи онлайн-банка стали чаще использовать биометрию

За первые четыре месяца 2024 года в веб-версии ВТБ Онлайн использовали биометрию для входа в 3 раза чаще, чем годом ранее: было совершено порядка 60 млн входов по отпечатку пальца и снимку лица, сообщает пресс-служба банка. В мае тренд на кратный рост год к году также продолжился.

Банк запустил авторизацию по биометрии в июне 2022 года. По данным на май 2024 года, вход с помощью биометрии в веб-версию регулярно используют уже 70% человек. После внедрения технологии больше нет необходимости использовать СМС, что сокращает время на авторизацию.

«Популярность этого инструмента растет, что говорит о спросе на технологии со стороны наших клиентов и подтверждает мировой тренд. Если опция актуальна и безопасна, — она упрощает многие повседневные задачи на фоне высокой повседневной загруженности и рутины. Этот способ входа позволяет почти мгновенно получить доступ к своим финансам, минуя ввод СМС-кодов, логинов и паролей», — считает старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов.