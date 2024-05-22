Синоптики прогнозируют ливень с градом 22 мая в Новосибирске

По прогнозам синоптиков, 22 мая в Новосибирске ожидается ливень с градом.

Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, 22 мая в Новосибирске возможен дождь с градом.

Ночью температура достигнет +10 — +12 градусов, а днем будет варьироваться от +17 до +19.

Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем возможны дожди, а в некоторых местах — грозы. Скорость ветра — до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в области будет колебаться от +7 до +12 градусов, а днем — от +17 до +22. Во многих районах региона ожидаются дожди с грозами и градом.

Ранее ливень с градом обрушился на Новосибирск в понедельник, 20 мая.

Напомним, что в Новосибирской области произошло землетрясение в 3,2 балла.