Синоптики прогнозируют жару до +36 градусов в Новосибирске

Согласно прогнозам синоптиков, в Новосибирске ожидается жара до +36 градусов.

Сайт Meteonova предупреждает, что в начале июня температура воздуха поднимется до +32 градусов и продержится на этом уровне три дня. Также возможно повторение подобной теплой погоды в конце месяца, с 28 июня по 1 июля.

На сайте «У зонта» предупреждают, что в Новосибирске с 4 по 8 июня будет жарко. Затем ожидается похолодание, а днем 10 июня температура может опуститься до +15 градусов.

Согласно прогнозу RusMeteo, в Новосибирске ожидается жаркая погода 3 июня. Температура воздуха поднимется до +33 градусов. В следующие дни температура может достичь +36 градусов, но не исключены кратковременные дожди.

9 июня ожидается понижение температуры до +24 градусов. А в последующие дни дневные температуры будут составлять от +16 до +26 градусов.

Напомним, что новосибирцев предупредили о взрывах в Кольцово.