Стало известно, сколько не хватает новосибирскому метро на ремонт

В Новосибирске сообщили, сколько необходимо средств для ремонта метро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, метрополитену не хватает 300 миллионов рублей на ремонт.

На данный момент в распоряжении МУП «Новосибирский метрополитен» имеется 700 миллионов рублей на текущий и капитальный ремонт. Однако для проведения всех необходимых ремонтных работ ежегодно требуется более 1 миллиарда рублей.

В 2024 году запланированы капитальные работы по ремонту пяти вагонов метро и двух эскалаторных станций. Кроме того, будет проведен ремонт части электрооборудования.

Напомним, что в Новосибирске не осталось квартир дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр.