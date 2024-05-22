В Новосибирске заметили мужчину, ходившего на руках по крыше автомобиля

Сибиряка прозвали циркачом — на крышах автомобилей его замечают не первый раз.

Жители Новосибирска активно обсуждают в сети сибиряка, который ходил на руках по крыше автомобиля.

В сети появился 25-секундный видеоролик качестве подтверждения, сделанный в одном из дворов по улице Невельского. В кадр попал молодой трюкач, а также его друг, который снимал происходящее на камеру. Экстремал был в одних штанах, с голым торсом.



Пользователи сети предположили, что молодые люди снимают «хайповые» видеоролики для соцсетей. Многие задались вопросом: «Чей это автомобиль?». Являются ли молодые люди владельцами авто или же это припаркованная машина неизвестного человека?

«Надеюсь, этот парень по своей машине прыгает», — задаются вопросом интернет-пользователи.

«Ох уж эти тик-токеры. Главное, чтобы авто целым осталось», — добавляют другие.

Известно, что на крышах автомобилей сибиряка замечают не первый раз.