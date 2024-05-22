Ученые НГТУ разработали беспилотник с дальностью полета 1,2 тыс. км

Ученые из Новосибирска создали БПЛА с дальностью полета 1,2 тыс. км.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, 21 мая Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) представил разработанный инженерами вуза беспилотный летательный аппарат «САРМА».

Этот БПЛА предназначен для использования в авиационных работах в сельском хозяйстве и для долговременного мониторинга. Он способен поднимать и переносить грузы весом до 100 кг и преодолевать расстояние до 1200 километров.

В отличие от других летательных аппаратов, этот имеет волнистый профиль крыла. Это позволяет устанавливать на нем различные системы для распыления или посева.

«Основное преимущество воздушного судна — высокая энергоэффективность», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске стартовало производство мини-компьютеров.