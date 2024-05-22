В Новосибирске 9-летний Умар Абдусамов нуждается в реабилитации

«МК в Новосибирске» совместно с Новосибирским бюро Русфонда продолжают знакомить общественность с детьми, которым необходима финансовая помощь.

Сегодняшний рассказ посвящен девятилетнему Умару Абдусамову.

Умар родился преждевременно и провел три месяца в больнице. В шесть месяцев у него наблюдались спазмы мышц рук и ног, мешавшие развитию. В годовалом возрасте ему поставили диагноз «Детский церебральный паралич». За восемь лет Умара дважды оперировали и регулярно возили на реабилитацию, которая преимущественно была платной.

Мать Умара, Сайера Абдусаматова, продала все возможное для лечения сына. В прошлом году читатели Русфонда собрали средства на очередной этап реабилитации, после которого Умар научился самостоятельно сидеть и стоять. Сейчас он заканчивает первый класс и мечтает ходить без помощи.

Для дальнейшего лечения требуется 273 891 рубль. Уже собрано 63 569 рублей, осталось собрать 210 322 рубля. Желающие помочь могут перейти на страницу Русфонда и следовать инструкциям для пожертвования.