В Новосибирске Александра Холодова назначили на должность директора ГЭС

У Новосибирской ГЭС новый директор.

Александр Холодов назначен директором Новосибирской ГЭС. Об этом сообщили в филиале ПАО «РусГидро».

Исполнявший обязанности директора станции Александр Горевой вернулся на свою должность заместителя директора — главного инженера ГЭС.

Станция с установленной мощностью 490 МВт и годовым производством электроэнергии на уровне 2 млрд кВтч функционирует на оптовом электроэнергетическом рынке, обеспечивая стабильность нагрузки в течение суток и недели. Она также служит резервом мощности для поддержания частоты и напряжения, а также для обеспечения аварийной готовности в энергосистеме Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области наблюдается острый дефицит сотрудников правоохранительных органов.