В Новосибирске планируется расширение дороги до аэропорта Толмачево.

Как рассказал заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов, в Новосибирске хотят расширить дорогу до аэропорта Толмачево.

Симонов сообщил о готовности проектной документации по расширению трассы Р-254 «Иртыш». Она будет проходить в сторону аэропорта, обходя город Обь.

«Это 20 километров дороги, как раз до кольца Толмачево. Со стороны Северного обхода там уширение до 4 полос, до 6 полос в зависимости от интенсивности дорожного движения. Плюс устройство новых транспортных развязок в районе промышленно-логистического парка, терминала «Почты России», — сказал он.

В данный момент проектная документация для расширения участка дороги готова. Ведутся работы по включению ее в постановление правительства региона с целью реализации проекта.

Напомним, что в Военном городке Новосибирска хотят построить две высотки.