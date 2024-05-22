В Новосибирске инспектор ДПС за деньги предоставлял данные о ДТП аварийному комиссару

В Новосибирске старший сержант полиции брал взятки от аварийного комиссара и предоставлял данные о ДТП.

В Новосибирске 32-летний младший инспектор дежурного отделения полка ДПС Алексей Караульский в период с июля 2022 по июль 2023 года 66 раз получил взятку за «слив» информации аварийному комиссару. Всего за весь период правоохранитель обогатился на 101 тысячу рублей.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, в 2022 году к инспектору обратился его знакомый аварком, который оценивал причиненный ущерб от ДТП, предложил полицейскому давать ему информацию о авариях в городе, а также об участниках и автомобилях. Взамен — деньги. Старший сержант согласился.

За каждую информацию о ДТП он получал от 500 до 2500 тысяч рублей и выводил через банковскую карту знакомого.

Так они проработали целый год, однако их схему раскрыли полицейские. На инспектора возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). На его подельника также завели дело, но расследуют в отдельном производстве.

Караульский признал свою вину в полном объеме. Ленинский районный суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, а также назначил штраф в размере двукратной суммы взятки, в размере 202 тысяч рублей. Кроме этого, его лишили звания старшего сержанта полиции.

По нашим данным, сейчас Алексей работает в перевозках.