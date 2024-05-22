В Новосибирске начался период выпускных экзаменов для школьников

В Новосибирске стартовало время выпускных экзаменов в школах.

В Новосибирске стартовал период выпускных экзаменов. Для девятиклассников итоговая аттестация началась 21 мая и продлится до 2 июля.

Чтобы получить аттестат, ученикам необходимо сдать экзамены по русскому языку, математике и двум другим предметам по выбору. Исправить «двойки» можно будет только осенью, с 3 по 24 сентября. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Экзамены с 23 мая по 5 июля пройдут у одиннадцатиклассников. В этом году школьников более 8 тысяч.

В этом году по поручению президента для выпускников 11-х классов были выделены дополнительные дни для пересдачи экзаменов в июле. Их могут использовать те ребята, которые хотят улучшить оценки.

Пересдать экзамены можно будет 4 и 5 июля. При этом результаты предыдущих экзаменов будут аннулированы.

Кроме того, те, кто получил «двойки», смогут исправить свои оценки в сентябре с 4 по 23 число.

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