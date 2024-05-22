В Новосибирске не осталось квартир дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр

В Новосибирске больше не найти квартир дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на «ЦИАН Аналитика», по результатам первого квартала 2024 года выяснилось, что в Новосибирске нет квартир, где стоимость одного квадратного метра была бы ниже 100 тысяч рублей. Сейчас средняя стоимость квадрата составляет 127 тысяч рублей.

По данным экспертов, в Москве стоимость квадратного метра жилья выросла почти на 35% по сравнению с 2019 годом и составляет 336 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличился почти на 70% и достиг 219 тысяч рублей. В Казани стоимость жилья выросла на 120% — 176 тысяч рублей за квадратный метр, а в Новосибирске — на почти 85% до 127 тысяч рублей.

Интересно, что, по словам специалистов, ни в одном городе-миллионнике России стоимость квадратного метра жилья не ниже 100 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске и области за месяц потратили 10,2 млрд рублей на квартиры в новостройках.