В Новосибирске новый этап строительства Восточного обхода оценили в 22 млрд рублей

В Новосибирске второй этап строительства Восточного обхода был оценен в 22 млрд рублей.

Во вторник, 21 мая, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обсудили второй этап строительства Восточного обхода. Стоимость этого этапа оценивается в 22 миллиарда рублей.

Второй этап строительства включает в себя оформление дорожного участка в 15 км. По планам работы могут начаться уже в 2026 году и закончатся к 2030 году.

Уточним, что строительство Восточного обхода началось в 2013 году. Трасса будет проложена до Чуйского тракта, и ее длина составит 84 километра. В данный момент проходит первый этап — 20 км.

Напомним, что в Военном городке Новосибирска хотят построить две высотки.