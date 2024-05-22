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общество

В Новосибирске новый этап строительства Восточного обхода оценили в 22 млрд рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске второй этап строительства Восточного обхода был оценен в 22 млрд рублей.

Во вторник, 21 мая, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обсудили второй этап строительства Восточного обхода. Стоимость этого этапа оценивается в 22 миллиарда рублей.

Второй этап строительства включает в себя оформление дорожного участка в 15 км. По планам работы могут начаться уже в 2026 году и закончатся к 2030 году.

Уточним, что строительство Восточного обхода началось в 2013 году. Трасса будет проложена до Чуйского тракта, и ее длина составит 84 километра. В данный момент проходит первый этап — 20 км.

Напомним, что в Военном городке Новосибирска хотят построить две высотки.

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Нина Раневская
Журналист

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