В Новосибирске в ТРЦ «Аура» 22 мая пройдет эвакуация персонала

В ТРЦ «Аура» в Новосибирске 22 мая утром пройдет эвакуация персонала.

Так, с 09:00 до 10:00 в торговом центре «Аура» пройдет плановая эвакуация сотрудников в рамках пожарных учений. Персонал будет отрабатывать схемы действий при возникновении ЧС.

Эвакуация направлена на повышение осведомленности сотрудников и сервисных служб торгового центра о правилах эвакуации при пожаре, а также на отработку работы всех инженерных систем, задействованных в противопожарной защите.

Учения не затронут посетителей ТРЦ, так как он начинает работу в 10 утра, а к этому времени плановая эвакуация завершится.

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