В Новосибирской области посевная подорожала на 10% из-за ГСМ

Аграрии Новосибирской области оценили свои расходы на посевную кампанию 2024 года.

Фермеры и руководители крупных хозяйств отмечают, что этой весной расходы увеличились минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Наибольший прирост затрат отмечается на топливо. Стоимость топлива для сельскохозяйственной техники увеличилась примерно на 30% по сравнению с весной 2023 года. Это значительное увеличение затрат для аграриев, учитывая, что остальные расходы, такие как удобрения, средства защиты растений и семена, подорожали менее значительно.

Шакир Сулейманов, директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска», отметил, что посевная кампания этого года обойдется примерно на 10% дороже, чем прошлогодняя.

Олег Бугаков, председатель ЗАО Племзавод «Ирмень», добавил, что ситуация с ценами на сырье и топливо более-менее стабильная по сравнению с прошлым годом, но все равно вызывает определенные трудности.

В настоящее время для аграриев основной вопрос — погодные условия. Задержка работ на 4-5 дней из-за дождей стала для них вызовом.

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