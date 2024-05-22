В Новосибирской области риелтор передавал мошенникам личные данные клиентов

В Новосибирской области риелтор передавал личные данные клиентов мошенникам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в регионе в отношении 12 человек, которые входили в состав организованной преступной группы из 42 человек. Они обвиняются в мошенничестве.

Один из мошенников работал риелтором и предоставлял своим сообщникам сканы документов собственных клиентов. Впоследствии эти документы подделывались, а имена меняли на подставных лиц. В схеме также были задействованы и несовершеннолетние жители Новосибирска.

Затем под руководством двух организаторов в возрасте 32 и 33 лет участники группы, работавшие в салонах сотовой связи, брали кредиты на дорогостоящие смартфоны и другие гаджеты на подставных лиц, а после перепродавали их.

В результате правоохранительные органы выявили 82 эпизода мошенничества. Сумма ущерба — более 11 миллионов рублей.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении 12 человек были переданы в Бердский районный суд.

Напомним, что в Новосибирске инспектор ДПС за деньги предоставлял данные о ДТП аварийному комиссару.