В Новосибирской области сотрудницу почты осудили за хищение 782 тысяч рублей

В Новосибирской области суд вынес приговор сотруднице почты, которая обвинялась в хищении более 700 тысяч рублей.

Татарский районный суд рассмотрел дело и вынес решение в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи четвертого класса в селе Северотатарское.

Было установлено, что женщина, использовав служебное положение, совершила хищение. Сумма ущерба составила 782 415 рублей.

Она похищала средства, которые ей передавали клиенты за различные виды платежей, средства за оплату товаров, продаваемых в СОПС села, а также деньги, которые поступали на банковские карты АО «Почта Банка» через программу ПК.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы условно на три года с испытательным сроком на два года. Также с женщины взыскали причиненный ущерб в пользу АО «Почта России».

Напомним, что в Новосибирской области риелтор передавал мошенникам личные данные клиентов.