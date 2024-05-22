В Новосибирской области заметили кислотно-желтого паука

Жительница Новосибирской области нашла ярко-желтого паука на своем участке.

Как сообщает издание «Тогучинская газета», в Тогучине Новосибирской области женщина нашла на участке ярко-желтого паука.

По словам женщины, ранее она не встречала такой вид пауков, поэтому сильно удивилась увиденному.

«Немного понаблюдав, заметила, что он увеличивает или уменьшает сочность окраски, а в какой-то момент вообще стал ее менять. Прикоснуться к нему побоялась, вдруг это милое создание окажется ядовитым», — рассказала она.

Такой вид пауков имеет свойство менять цвет тела, таким образом защищаясь от опасности. Их часто называют пауками-крабами из-за их умения передвигаться боком.

Уточняется, что данный вид не представляет опасности для человека.

Напомним, что в Новосибирской области произошло землетрясение в 3,2 балла.