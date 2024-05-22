В Военном городке Новосибирска хотят построить две высотки

В Военном городке Новосибирска планируют построить два многоэтажных дома.

В Октябрьском районе Новосибирска в рамках строительства были снесены два старых двухэтажных дома по адресам Тополевая, 28 и 30. Эти дома были признаны аварийными и расселены, они не имели исторической ценности. Однако находились в охранной зоне исторического архитектурного ансамбля военного городка начала 20 века. В этой зоне более 30 зданий признаны объектами культурного наследия.

Елена Гавровская, активистка, обеспокоена планами по застройке этой территории. Она считает, что это может нарушить целостность архитектурного ансамбля.

Хотя эта территория находится в охранной зоне, в 2023 году мэрия Новосибирска изменила категорию разрешенного использования участка. Теперь на этом месте можно строить многоквартирные дома высотой от 19 до 25 этажей.

Застройку планирует осуществить компания «Страна Девелопмент» из Тюмени, которая уже успешно реализует свои проекты в нескольких городах России.

Новый жилой комплекс, который появится на улице Тополевой, будет соединен с крытым паркингом. Проект будет реализован в рамках программы комплексного развития территории.

Представители компании отмечают, что реновация района не только улучшит качество жизни местных жителей, но и создаст новые рабочие места.

В Новосибирске компания также занимается строительством жилого комплекса «Страна Береговая». Об этом сообщает atas.info.

Напомним, что в Новосибирске рассказали о работах, которые проведут в скверах города.