«Вбежал в горящую баню»: новосибирский школьник спас садовое общество от крупного пожара

В Новосибирске школьник вытащил газовый баллон из горящей бани.

17-летний школьник Егор Флягин спас дачников в СНТ «Радист» Первомайского района от крупного пожара. Инцидент произошел вечером в субботу, 4 мая, но широкой общественности стал известен сейчас, 22 мая. Информацией об отважном поступке юноши поделились в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.



Со слов собственницы участка, пожар едва не завершился взрывом. Первой вспыхнула баня — времени медлить не было, было необходимо срочно спасать постройку. Огромную поддержку оказал 17-летний сосед Егор Флягин — он позвонил сотрудникам МЧС, затем бросился в горящую баню, вытащив из постройки газовый баллон, который мог привести к взрыву.



Далее юноша вместе с владельцами дома помогал тушить пламя до приезда пожарных. Сотрудники МЧС локализовали пожар за 16 минут: садовый дом и соседние участки остались целы.



Известно, что юный спасатель сейчас заканчивает десятый класс. Не исключено, что в будущем Егор свяжет свою жизнь с МЧС.