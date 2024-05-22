Жену новосибирского гимнаста Стретовича, потерявшую ребенка при родах, перевели из реанимации

27-летний Иван Стретович рассказал о самочувствии жены, которая потеряла сына при родах.

«Ирочку перевели в палату», — написал Иван Стретович в своем Instagram* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

Напомним, в один день в семье спортсмена произошло две трагедии — у него умерла бабушка и он потерял сына.

Иван Стретович и Ирина Шаповалова поженились в октябре 2020-го года. Предложение руки и сердца спортсмен сделал 31 декабря 2017 года в Таиланде. На счету 27-летнего Ивана Стретовича десятки побед на российской и международной арене — в 2016 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Instagram* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.