Жительница Новосибирска с подельником ограбила 18-летнего юношу в Сочи

Сибирячка с напарником выслеживала молодого человека от центра города, похитив мобильный телефон и сумку. Теперь подозреваемым грозит до семи лет заключения.

В Сочи задержана 39-летняя жительница Новосибирска и ее подельник — 32-летний житель Саратова. Они выследили и напали на 18-летнего юношу, похитив его мобильный телефон, кепку и другие ценные вещи.



Инцидент произошел в районе Мамайки, что в шести километрах от центра города. Место для нападения выбрали безлюдное, чтобы не попасть на глаза очевидцам, уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



«Мужчина схватил его и удерживал, а сообщница забрала сумку. Сняв с потерпевшего кепку, нападавшие скрылись», — отметили в ведомстве.



Далеко уйти подозреваемым не удалось — их вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Похищенное изъяли и вернули потерпевшему. На них возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до 7 лет колонии.