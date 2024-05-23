12 килограммов запрещенных веществ с тестостероном изъяли новосибирские таможенники у нелегальных бизнесменов

Трое новосибирцев организовали производство незаконных препаратов в жилом помещении. Все были задержаны.

В Новосибирске транспортные полицейские задержали участников незаконного производства сильнодействующих веществ. Трое мужчин в возрасте от 26 до 36 лет получали запрещенные препараты из-за рубежа почтовыми отправлениями. Таможенники пресекли попытку ввоза «запрещенки» на территорию города, а по указанному в почтовом отправлении адресу, вышли на след подозреваемых. Оказалось, что производство молодые люди организовали в стенах жилого помещения — в одной из квартир.

«Получали из-за рубежа запрещенные вещества и изготавливали из них препараты, содержащие тестостерон», — уточняют в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

В общей сложности было изъято до 12 килограммов запрещенных веществ. Сейчас ведется экспертиза, реализовывали свой товар «бизнесмены» через интернет. Если вину подсудимых докажут, им будет грозить до восьми лет заключения.