сегодня
23 мая, 16:25
пробки
6/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 90.18 | eur 97.89
сегодня
23 мая, 16:25
пробки
6/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 90.18 | eur 97.89
сегодня 14:27
проиcшествия

12 килограммов запрещенных веществ с тестостероном изъяли новосибирские таможенники у нелегальных бизнесменов

Pixabay.com

Трое новосибирцев организовали производство незаконных препаратов в жилом помещении. Все были задержаны.

В Новосибирске транспортные полицейские задержали участников незаконного производства сильнодействующих веществ. Трое мужчин в возрасте от 26 до 36 лет получали запрещенные препараты из-за рубежа почтовыми отправлениями. Таможенники пресекли попытку ввоза «запрещенки» на территорию города, а по указанному в почтовом отправлении адресу, вышли на след подозреваемых. Оказалось, что производство молодые люди организовали в стенах жилого помещения — в одной из квартир.

«Получали из-за рубежа запрещенные вещества и изготавливали из них препараты, содержащие тестостерон», — уточняют в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

В общей сложности было изъято до 12 килограммов запрещенных веществ. Сейчас ведется экспертиза, реализовывали свой товар «бизнесмены» через интернет. Если вину подсудимых докажут, им будет грозить до восьми лет заключения.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Евгения Замошникова
Журналист

Читайте в