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Авто общество

Более 1000 водителей поймали на езде без госномеров в Новосибирске

Фото: Артем Пирогов / Сиб.фм

Более тысячи новосибирских водителей были задержаны за езду без государственных номеров.

Появилась информация, что за три месяца 2024 года в Новосибирской области было выявлено более 1000 случаев езды без государственных номерных знаков.

В результате обнаружения 8 водителей были лишены прав, а остальных нарушителей оштрафовали.

Всего за прошлый год в области зафиксировали более 3,3 тысячи подобных нарушений, из которых 94 водителей лишили прав.

Напомним, что в Заельцовском районе Новосибирска ввели временные ограничения на парковку.

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Нина Раневская
Журналист

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