Dava споёт вместе с хором из 1000 детей

На целый день 1 июня Михайловская набережная превратится в настоящий островок детства. Посоревноваться в ловкости, поиграть в захватывающие игры, научиться чему-то новому на мастер-классе и в живую послушать выступление звезд, наконец, увидеть фантастическое шоу – пение сводного хора из 1000 юных певцов – на празднике для каждого члена семьи найдутся и занятия по душе, и море незабываемых впечатлений и позитива.

Гости праздника смогут оценить уникальное выступление сводного хора из 1000 талантливых исполнителей совместно с Давидом Манукяном!

Насладиться потрясающим звучанием и мощным исполнением песен можно будет 1 июня на набережной. Столь масштабное событие никак нельзя пропускать. Это незабываемое шоу оставит свой теплый след в каждом ещё на долгие годы.

Приходите и ощутите всю мощь и красоту музыкального мира вместе со сводным хором, который объединил в себе самых талантливых маленьких исполнителей города, среди которых-лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов.

Сводный хор из 1000 исполнителей объединит такие коллективы как: «Сводный концертный хор», общий хор «Мелодия», концертный хор им. А. П. Новикова, сводный старший хор «Детская школа искусств № 11», Общешкольный хор «Юность», старший хор «Звонкие голоса», хоровой коллектив «Созвучинки», старший хор «Муза», хор «Вдохновение», концертный хор «Акварель», хоровой коллектив «Капель», хор «Веснушки», общий хор Средняя общеобразовательная школа № 217 и Вокально-хоровая студия «Эксперимент», хор «Колокольчик», образцовый коллектив хор мальчиков и юношей «Алый парус», образцовый коллектив Концертный хор Детской хоровой студии «Дружба».

Управлять ритмом и общим звучанием столь большого количества исполнителей будет заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области, доцент НГТИ, основатель и художественный руководитель ансамбля «Маркеловы голоса» Новосибирской государственной филармонии Игорь Тюваев.

Гостей праздника ждет множество мастер-классов, игры на свежем воздухе, интерактивные площадки и многое другое.

Генеральный партнер: Семейный развлекательный центр «Веселый остров».

Генеральный автопартнёр: Группа компаний «Альт–Парк».

Официальные партнеры: Гипермаркет детских товаров «Бубль-Гум», Частная школа «Top IT School», Клиника «один плюс один»

Официальный партнёр по безопасности: Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ»

Информационные партнеры: Группа компаний «Реклама Онлайн», телеканал «ОТС», Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск».

Партнеры: «MINIDINO» — сибирский бренд одежды, Сеть супермаркетов «Быстроном», Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», ООО «Лаборатория Гемотест», «Алло, мама»- магазины аксессуаров для телефонов, Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Агрохолдинг «Гудвилл».

Генеральный фуд партнер: «Sova Bar».

Сладкий партнер: Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина».

Фуд партнеры: Торговый дом «Куликовский» , Торговая марка «Голодный пес», Авторская пекарня «ВафLand», «Alcreme», «#НаКофеине», «Штолле» — пироги Сибири, «Monty» — манты: ресторан одного блюда, «Лаборатория кофе», «Crosby cofee», кафе-блинная «Tinlinna», корейский fast-food с сибирским характером «Corn tiger cheese» , ООО «Шеф Дым», HOTDOGS , ООО «Томское молоко», Ресторан доставки авторской кухни «Plita & Chef»,«A.Ganziy» кондитерская Анастасии Ганзий, Экомаркеты «Жимолость», «GARAGE SANCHEZ», Магазин хорошей еды "Жизньмарт", Мясной бар «Beefy».