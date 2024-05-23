Директор из Новосибирска Елена Миронова стала победителем престижной премии

21 мая в Правительстве Новосибирской области прошло награждение лауреатов 22-го Межрегионального конкурса «Директор года Сибири». «Предприятие года Сибири».

Основная задача конкурса — поддержка руководителей всех форм предприятий, работающих в различных отраслях экономики, не боящихся реализовывать самые смелые идеи и решения и внедряющих передовые технологии.

Конкурс стартовал в 2002 году, за это время стать его лауреатами успело более 750 участников. Из них 11 предприятий и директоров были удостоены статуэток «Атланта» за многократные победы в конкурсе.

В номинации «Эффективное управление жилищным фондом» победу одержала директор ООО «Точка опоры» Елена Миронова. Руководимая ею компаниябыла создана профессионалами в сфере ЖКХ с многолетним опытом работы, которые поставили перед собой цель — внедрить свои лучшие наработки в практику управления многоквартирными домами.

«Все наши сотрудники — это опытные специалисты в своей сфере, которые проходят жёсткий отбор при приёме на работу. Мы не ищем людей по принципу дешевизны их труда, мы выбираем на основе их профессиональных качеств, соответствующих нашим требованиям», — рассказала о своей команде Елена Миронова.

По итогам конкурса статуэтку «Атланта» получили ФБУ «Новосибирский ЦСМ». Среди неоднократных победителей также ГК «Сибмонтажспецстрой» (золотая статуэтка), Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», АО «Машзавод «Труд», ООО «НЭМЗ «Тайра», АО «ПО «Север», ПАО «НЗХК». А всего в этом году конкурсная комиссия наградила 52 победителя, в том числе, 10 – в сфере промышленности и ОПК, 10 – в сфере образования, 9 – в сфере АПК, 6 – в сфере услуг, 5 – в сфере строительства и проектирования, 4 – в рекреационной сфере, 3 — в здравоохранении и 3 – в сфере ЖКХ.